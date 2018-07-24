Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении нардепа Найема
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Правоохранители Азербайджана отказались выдавать подозреваемого в избиении в центре Киева народного депутата Мустафы Найема. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с (!!!) оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - написал Енин.
Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.
Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных избрали меры предосторожности.
Найем заявил, что четвертый нападающий вылетел в Баку. Украинская сторона ожидает его экстрадиции.