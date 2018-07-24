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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31740 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96220 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121604 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129293 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167909 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152898 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140730 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118319 просмотра

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Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении нардепа Найема

Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении нардепа Найема

Киев  •  УНН

 • 9912 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Правоохранители Азербайджана отказались выдавать подозреваемого в избиении в центре Киева народного депутата Мустафы Найема. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.

"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с (!!!) оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - написал Енин.

Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных избрали меры предосторожности.

Найем заявил, что четвертый нападающий вылетел в Баку. Украинская сторона ожидает его экстрадиции.

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