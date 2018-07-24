Азербайджан отказался выдавать подозреваемого в избиении нардепа Найема

"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанные с (!!!) оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - написал Енин.

Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных избрали меры предосторожности.

Найем заявил, что четвертый нападающий вылетел в Баку. Украинская сторона ожидает его экстрадиции.