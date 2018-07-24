Азербайджан відмовився видавати підозрюваного у побитті нардепа Найєма
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Правоохоронці Азербайджану відмовилися видавати підозрюваного у побитті в центрі Києва народного депутата Мустафи Найєма. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.
“Генпрокуратура Азербайджану відмовила в видачі правопорушника, посилаючись на низку причин, які в тому числі пов’язані з (!!!) оцінкою поведінки самого Найєма азербайджанською владою”, — написав Єнін.
Як повідомляв УНН, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.
Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості. Для усіх затриманих обрали запобіжні заходи.
Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку. Українська сторона очікує на його екстрадицію.