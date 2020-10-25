"Аякс" оформил самую крупную победу в истории чемпионатов Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. "Аякс" разгромил "Венло" в матче 6-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 13:0, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Пять голов забил нападающий Ласина Траоре. Также на его счету три голевые передачи. По дублю оформили нападающий Клаас-Ян Хунтелаар и хавбек Юрген Эккеленкамп, а также отличились полузащитники Душан Тадич и Антони и защитники Блинд и Лисандро Мартинес.
Примечательно, что данная победа стала крупнейшей в истории поединков в чемпионатах Нидерландов. Предыдущее достижение было установлено также "Аяксом" - в 1972 году команда победила "Витесс" со счетом 12:1.
Заметим, что благодаря победе "Аякс" вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии, "Венло" опустился на десятое позицию.