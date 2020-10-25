"Аякс" оформил самую крупную победу в истории чемпионатов Нидерландов

Пять голов забил нападающий Ласина Траоре. Также на его счету три голевые передачи. По дублю оформили нападающий Клаас-Ян Хунтелаар и хавбек Юрген Эккеленкамп, а также отличились полузащитники Душан Тадич и Антони и защитники Блинд и Лисандро Мартинес.

Примечательно, что данная победа стала крупнейшей в истории поединков в чемпионатах Нидерландов. Предыдущее достижение было установлено также "Аяксом" - в 1972 году команда победила "Витесс" со счетом 12:1.

Заметим, что благодаря победе "Аякс" вышел на первое место в турнирной таблице Эредивизии, "Венло" опустился на десятое позицию.