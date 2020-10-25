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"Аякс" оформив найбільшу перемогу в історії чемпіонатів Нідерландів

Київ • УНН

 • 13049 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. "Аякс" розгромив "Венло" в матчі 6-го туру чемпіонату Нідерландів з рахунком 13:0, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

П'ять голів забив нападник Ласіна Траоре. Також на його рахунку три гольові передачі. По дублю оформили нападник Клас-Ян Хунтелар і хавбек Юрген Еккеленкамп, а також відзначилися півзахисники Душан Тадіч і Антоні і захисники Дейлі Блінд та Лісандро Мартінес.

Примітно, що дана звитяга стала найбільшою в історії поєдинків у чемпіонатах Нідерландів. Попереднє досягнення було встановлено також "Аяксом" - в 1972 році команда перемогла "Вітесс" з рахунком 12:1.

Зауважимо, що завдяки перемозі "Аякс" вийшов на перше місце в турнірній таблиці Ередивізії, "Венло" опустився на 10-у позицію.

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