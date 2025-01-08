Автопроизводители массово переходят на программные отзывы: что происходит

Автопроизводители сталкиваются с проблемами при обновлениях программного обеспечения, что задерживает прогресс в отрасли.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

С каждым годом автомобильные компании все больше полагаются на программное обеспечение для улучшения функциональности своих моделей.

В то же время они сталкиваются с многочисленными трудностями, связанными с обновлениями систем, которые задерживают процессы исправления ошибок и улучшений.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в прошлом году исправления программного обеспечения составили 15 процентов отзывов в США по сравнению с 6 процентами пять лет назад.

Три отзыва программного обеспечения BMW в США в прошлом году опередили многих конкурентов, свидетельствуют данные NHTSA.

Больше всего отзывов было у Ford - 19, за ним следует Chrysler.

У Tesla - 50 процентов из 16 отзывов требовали исправления программного обеспечения. Это неудивительно, учитывая, что электромобили гораздо больше полагаются на программное обеспечение и имеют меньше деталей, чем двигатели внутреннего сгорания.

Но данные об отзывах это лишь частичка более масштабной проблемы с программным обеспечением. Автопроизводители, как и операторы мобильной связи, регулярно используют обновления для улучшения существующих функций и продажи новых услуг существующим клиентам. Например, компания Tesla была одной из первых, кто предлагал регулярные обновления «по воздуху» и платные подписки на свою систему самоуправляемого вождения «Автопилот».

Большинство производителей регулярно предлагают обновления, которые охватывают все - от режимов внутреннего освещения и улучшенного использования аккумулятора до жизненно важных изменений в безопасности.

Раньше вы могли построить автомобиль, упаковать его в термоусадочную пленку и продать. Сейчас автомобиль - это живая платформа. Компании учатся на ходу - говорит Кевин Миксер, старший аналитик консалтинговой компании Gartner.

Старым автопроизводителям приходится труднее, чем их новым конкурентам. Когда в прошлом году компания Gartner составила рейтинг автопроизводителей по их цифровым показателям, в первую семерку вошли все китайские и американские производители электромобилей, включая Rivian, Tesla и Nio, а традиционные производители получили средний балл 33 из 100 возможных.

Проблемы с программным обеспечением привели к задержке недавних запусков в Volvo и General Motors, среди прочих. Руководство Volkswagen настолько разочаровалось в собственной разработке программного обеспечения, что прошлым летом подписало соглашение о сотрудничестве с Rivian стоимостью $5 млрд.

Сейчас все больше автопроизводителей предлагают в своих авто шикарные экраны и информационно-развлекательные системы, а технология электромобилей совершенствуется, поэтому автопроизводителям придется искать новые способы отличить себя от своих конкурентов.

Обновление программного обеспечения также является источником дохода. По оценкам Accenture, к 2040-м годам цифровые услуги могут приносить автопроизводителям до $3,5 трлн ежегодно, или 40% всех доходов, по сравнению с 3% сегодня. Возможности варьируются от модернизации до сидений с подогревом, самостоятельной парковки до предоставления возможности водителям покупать еду, топливо или развлечения премиум-класса непосредственно из автомобиля.

Напомним,

Tesla сообщила о снижении годовых продаж в 2024 году до 1,79 млн автомобилей по сравнению с 1,81 млн в 2023 году. Падение связывают с усилением конкуренции от китайских и европейских производителей.