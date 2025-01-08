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Автовиробники масово переходять на програмні відкликання: що відбувається

Автовиробники масово переходять на програмні відкликання: що відбувається

Київ • УНН

 • 25108 перегляди

Кількість відкликань через програмне забезпечення в автомобілях зросла з 6% до 15% за останні 5 років. Tesla, Ford та інші виробники все частіше покладаються на програмні оновлення для покращення функціональності авто.

Автовиробники стикаються з проблемами при оновленнях програмного забезпечення, що затримує прогрес у галузі.

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

З кожним роком автомобільні компанії все більше покладаються на програмне забезпечення для покращення функціональності своїх моделей.

Водночас вони стикаються з численними труднощами, що пов’язані з оновленнями систем, які затримують процеси виправлення помилок і покращень.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, минулого року виправлення програмного забезпечення становили 15 відсотків відгуків у США порівняно з 6 відсотками п'ять років тому.

Три відгуки програмного забезпечення BMW у США минулого року випередили багатьох конкурентів, свідчать дані NHTSA.

Найбільше відгуків було у Ford - 19, за ним слідує Chrysler.

У Tesla - 50 відсотків з 16 відгуків вимагали виправлення програмного забезпечення. Це не дивно, враховуючи, що електромобілі набагато більше покладаються на програмне забезпечення і мають менше деталей, ніж двигуни внутрішнього згоряння.

Але дані про відгуки це лише частинка більш масштабної проблеми з програмним забезпеченням. Автовиробники, як і оператори мобільного зв'язку, регулярно використовують оновлення для покращення існуючих функцій і продажу нових послуг існуючим клієнтам. Наприклад, компанія Tesla була однією з перших, хто пропонував регулярні оновлення "по повітрю" і платні підписки на свою систему самокерованого водіння "Автопілот".

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Більшість виробників регулярно пропонують оновлення, які охоплюють все - від режимів внутрішнього освітлення та покращеного використання акумулятора до життєво важливих змін у безпеці.

Раніше ви могли побудувати автомобіль, упакувати його в термоусадочну плівку і продати. Зараз автомобіль - це жива платформа. Компанії вчаться на ходу

- каже Кевін Міксер, старший аналітик консалтингової компанії Gartner.

Старим автовиробникам доводиться важче, ніж їхнім новим конкурентам. Коли минулого року компанія Gartner склала рейтинг автовиробників за їхніми цифровими показниками, до першої сімки увійшли всі китайські та американські виробники електромобілів, включно з Rivian, Tesla і Nio, а традиційні виробники отримали середній бал 33 зі 100 можливих.

Проблеми з програмним забезпеченням призвели до затримки нещодавніх запусків у Volvo та General Motors, серед інших. Керівництво Volkswagen настільки розчарувалося у власній розробці програмного забезпечення, що минулого літа підписало угоду про співпрацю з Rivian вартістю $5 млрд.

Нині все більше автомовиробників пропонують у своїх авто шикарні екрани та інформаційно-розважальні системи, а технологія електромобілів вдосконалюється, тож автовиробникам доведеться шукати нові способи відрізнити себе від своїх конкурентів.

Оновлення програмного забезпечення також є джерелом доходу. За оцінками Accenture, до 2040-х років цифрові послуги можуть приносити автовиробникам до $3,5 трлн щорічно, або 40% всіх доходів, порівняно з 3% сьогодні. Можливості варіюються від модернізації до сидінь з підігрівом, самостійного паркування до надання можливості водіям купувати їжу, паливо або розваги преміум-класу безпосередньо з автомобіля.

Нагадаємо

Tesla повідомила про зниження річних продажів у 2024 році до 1,79 млн автомобілів порівняно з 1,81 млн у 2023. Падіння пов'язують із посиленням конкуренції від китайських та європейських виробників.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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