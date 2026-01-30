Автомобильные аукционы США – интересный вариант для покупки хорошего авто.

При поиске и подборе подходящей машины, одним из выгодных способов станет участие в международных автомобильных аукционах Америки. Если вас заинтересовала возможность покупки в другой стране, рекомендуем воспользоваться услугой авто из США от Factum Auto, которая является полноценным сервисом "под ключ".

В данном случае речь идет об осуществлении покупки на следующих крупнейших автомобильных аукционах Америки:

Copart;

IAAI;

Manheim.

Каждый из них имеет свои преимущества и особенности, но при этом полностью покрывают потребности большинства автолюбителей. Даже с учетом необходимых затрат на морскую доставку и растаможку, итоговая стоимость машины может оказаться на 30-40% ниже по сравнению с ценами на внутреннем рынке.

1. Copart – самый масштабный и доступный.

Это крупнейший в мире аукцион подержанных и страховых авто. Его главная особенность – открытость. Здесь может зарегистрироваться практически любой человек, но самые выгодные лоты все равно доступны только лицензированным дилерам.

Большинство машин продаются как есть, часто после серьезных ДТП или страховых случаев, что может стать выгодным вариантом для тех, кто желает приобрести недорого поврежденное авто и отремонтировать его уже в своей стране.

При покупке желательно быть осторожным, чтобы не приобрести машину с замаскированными дефектами или такую, стоимость которой не соответствует ее характеристикам.

2. IAAI – более профессиональный подход к качеству.

Этот аукцион считается более строгим, чем предыдущий. Его основными поставщиками являются страховые компании, банки и лизинговые фирмы. Здесь гораздо меньше проблемных лотов. Машины проходят более детальную проверку, а описание повреждений чаще соответствует реальности.

3. Manheim (Манхейм): рынок целых автомобилей.

Это аукцион совершенно другого уровня. В отличие от первых двух, здесь продаются преимущественно целые автомобили без повреждений. Это машины после лизинга из корпоративных парков или трейд-ин.

Аукцион закрытого типа – только для лицензированных дилеров. Цены здесь выше, но и состояние машин практически идеальное.

Покупая здесь, вы фактически приобретаете машину из автосалона, но по цене американского оптового рынка.