Автомобільні аукціони США – цікавий варіант для покупки гарного авто.

У цьому випадку йдеться про здійснення покупки на наступних найбільших автомобільних аукціонах Америки:

Copart;

IAAI;

Manheim.

Кожен із них має свої переваги та особливості, але при цьому повністю покривають потреби більшості автолюбителів. Навіть з урахуванням необхідних витрат на морську доставку та розмитнення, підсумкова вартість машини може виявитися на 30-40% нижчою порівняно з цінами на внутрішньому ринку.

1. Copart – наймасштабніший і найдоступніший.

Це найбільший у світі аукціон уживаних та страхових авто. Його головна особливість – відкритість. Тут може зареєструватися практично будь-яка людина, але найвигідніші лоти все одно доступні лише ліцензованим дилерам.

Більшість машин продаються як є, часто після серйозних ДТП або страхових випадків, що може стати вигідним варіантом для тих, хто бажає придбати недорого пошкоджене авто та відремонтувати його вже у своїй країні.

При покупці бажано бути обережним, щоб не придбати машину з замаскованими дефектами або таку, вартість якої не відповідає її характеристикам.

2. IAAI – більш професійний підхід до якості.

Цей аукціон вважається більш строгим, ніж попередній. Його основними постачальниками є страхові компанії, банки та лізингові фірми. Тут набагато менше проблемних лотів. Машини проходять детальнішу перевірку, а опис пошкоджень частіше відповідає реальності.

Для повноцінної участі та доступу до найкращих цін обов'язкове наявність дилерської ліцензії

3. Manheim (Манхейм): ринок цілих автомобілів.

Це аукціон зовсім іншого рівня. На відміну від перших двох, тут продаються переважно цілі автомобілі без пошкоджень. Це машини після лізингу з корпоративних парків або трейд-ін.

Аукціон закритого типу - тільки для ліцензованих дилерів. Ціни тут вищі, але й стан машин практично ідеальний.

Купуючи тут, ви фактично купуєте машину з автосалону, але за ціною американського оптового ринку.