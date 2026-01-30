Автомобільні аукціони США – цікавий варіант для покупки гарного авто.

$42.850.08
Ексклюзив
10:25 • 3024 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 11093 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 20028 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 28029 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 35050 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 56849 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 42750 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 32556 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 59747 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 26697 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 9742 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 28685 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 33491 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 22282 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 7716 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 59748 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 46805 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 49564 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 109443 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 137436 перегляди
УНН Lite
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 740 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 26695 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 27037 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 49604 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 74381 перегляди
Автомобільні аукціони США - цікавий варіант для покупки гарного авто

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Автомобільні аукціони США – цікавий варіант для покупки гарного авто.

Автомобільні аукціони США - цікавий варіант для покупки гарного авто

При пошуку та підборі відповідної машини, одним із вигідних способів стане участь у міжнародних автомобільних аукціонах Америки. Якщо вас зацікавила можливість покупки в іншій країні, рекомендуємо скористатися послугою авто зі США від Factum Auto, яка є повноцінним сервісом "під ключ".

Усе, що вам потрібно - вибрати відповідне авто на сайті, все інше співробітники компанії зроблять за вас.

У цьому випадку йдеться про здійснення покупки на наступних найбільших автомобільних аукціонах Америки:

  • Copart;
    • IAAI;
      • Manheim.

        Кожен із них має свої переваги та особливості, але при цьому повністю покривають потреби більшості автолюбителів. Навіть з урахуванням необхідних витрат на морську доставку та розмитнення, підсумкова вартість машини може виявитися на 30-40% нижчою порівняно з цінами на внутрішньому ринку.

        Якщо вас зацікавила можливість відвідати аукціон авто США, за посиланням https://factum-auto.com/ua/aukcion-avto-ssha ви знайдете докладний каталог доступних машин. Система фільтрів дозволить налаштувати пошук з урахуванням марки, моделі, року випуску машини, її технічного стану та комплектації.

        1. Copart – наймасштабніший і найдоступніший.

        Це найбільший у світі аукціон уживаних та страхових авто. Його головна особливість – відкритість. Тут може зареєструватися практично будь-яка людина, але найвигідніші лоти все одно доступні лише ліцензованим дилерам.

        Більшість машин продаються як є, часто після серйозних ДТП або страхових випадків, що може стати вигідним варіантом для тих, хто бажає придбати недорого пошкоджене авто та відремонтувати його вже у своїй країні.

        При покупці бажано бути обережним, щоб не придбати машину з замаскованими дефектами або таку, вартість якої не відповідає її характеристикам.

        2. IAAI – більш професійний підхід до якості.

        Цей аукціон вважається більш строгим, ніж попередній. Його основними постачальниками є страхові компанії, банки та лізингові фірми. Тут набагато менше проблемних лотів. Машини проходять детальнішу перевірку, а опис пошкоджень частіше відповідає реальності.

        Для повноцінної участі та доступу до найкращих цін обов'язкове наявність дилерської ліцензії, тому найкращим рішенням стане скористатися допомогою фахівців Factum Auto, які зможуть виступати на торгах від імені замовника.

        3. Manheim (Манхейм): ринок цілих автомобілів.

        Це аукціон зовсім іншого рівня. На відміну від перших двох, тут продаються переважно цілі автомобілі без пошкоджень. Це машини після лізингу з корпоративних парків або трейд-ін.

        Аукціон закритого типу - тільки для ліцензованих дилерів. Ціни тут вищі, але й стан машин практично ідеальний.

        Купуючи тут, ви фактично купуєте машину з автосалону, але за ціною американського оптового ринку.

        Лілія Подоляк

