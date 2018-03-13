Автомобили сотрудников Донецкой фильтровальной станции снова обстреляли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня днем автомобили с сотрудниками Донецкой насосной станции снова попали под обстрел. Об этом сообщает пресс-служба КП “Компания “Вода Донбасса”, передает УНН.
“Сегодня автомобили компании снова попали под обстрел. Для обеспечения технологического процесса очистки питьевой воды на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) осуществляется доставка обеззараживающих реагентов — жидкого хлора и гипохлорита натрия. Сегодня автомобиль КАМАЗ доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в 14:05 под обстрел попали “вахтовка” и автобус, вывозившие сменный персонал из ДФС. В автобусе выбиты стёкла, сотрудники не пострадали.
“В таких условиях обеспечивать процесс очистки и транспортировки питьевой воды крайне сложно и опасно для жизни наших сотрудников”, — подчеркнули в компании.
Напомним, 12 марта в 7:00 сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел из стрелкового оружия. В результате обстрела поврежден автомобиль, пули пробили радиатор.