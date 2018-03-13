Автомобілі співробітників Донецької фільтрувальної станції знову обстріляли
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні вдень автомобілі зі співробітниками Донецької насосної станції знову потрапили під обстріл. Про це повідомляє прес-служба КП "Компанія "Вода Донбасу", передає УНН.
"Сьогодні автомобілі компанії знову потрапили під обстріл. Для забезпечення технологічного процесу очищення питної води на Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС) здійснюється доставка знезаражувальних реагентів - рідкого хлору і гіпохлориту натрію. Сьогодні автомобіль КАМАЗ доставив гіпохлорит натрію. По дорозі з ДФС автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що о 14:05 під обстріл потрапили "вахтовка" і автобус, що вивозили змінний персонал з ДФС. В автобусі вибиті шибки, співробітники не постраждали.
"У таких умовах забезпечувати процес очищення і транспортування питної води вкрай складно і небезпечно для життя наших співробітників", - підкреслили в компанії.
Нагадаємо, 12 березня о 7:00 співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.