Поставка подержанных автомобилей и автомобильных запчастей – два важных направления деятельности польской компании POTEGA HANDLOWY DOM Sp. z o.o. (Потега Хендловы Дом), которая развивает сотрудничество с украинским рынком. Компания не только обеспечивает украинских партнеров транспортными средствами, но и развивает направление поставок комплектующих, необходимых для обслуживания и ремонта автомобилей.

Актуальность такого подхода подтверждает статистика украинского авторынка. По данным ассоциации "Укравтопром", в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Средний возраст таких машин составил 9,7 года. Это означает, что вместе с увеличением количества импортируемого транспорта растет и потребность в его регулярном техническом обслуживании, ремонте и замене деталей.

Какие автомобили чаще всего выбирают украинцы

Наибольшим спросом среди импортируемых подержанных автомобилей пользуются европейские и японские модели, которые хорошо представлены на украинском рынке.

По итогам первого полугодия 2026 года в десятку самых популярных моделей, получивших украинскую регистрацию после ввоза из-за границы, вошли:

Volkswagen Golf – 5143 автомобиля;

Volkswagen Tiguan – 4549;

Audi Q5 – 3962;

Nissan Rogue – 3896;

Skoda Octavia – 3688;

Renault Megane – 3435;

Volkswagen Passat – 2477;

Ford Escape – 2446;

Nissan Qashqai – 2166;

Audi A4 – 2144.

Эти показатели демонстрируют, что украинцы активно выбирают как компактные городские автомобили, так и кроссоверы и универсальные семейные модели. В частности, такие модели представлены и в ассортименте POTEGA HANDLOWY DOM.

Для автомобильного бизнеса эти тенденции важны не только с точки зрения продаж транспортных средств. Они формируют спрос на комплектующие для конкретных марок и моделей, а также на детали для различных типов двигателей и трансмиссий.

Какие запчасти чаще всего ищут украинские автовладельцы

Отдельным показателем развития рынка является спрос на автомобильные комплектующие. Согласно результатам исследования маркетплейса RIA.Запчасти, опубликованного в июне 2026 года, аналитики обработали 10,3 млн поисковых запросов и 2,8 млн активных объявлений о продаже автозапчастей за период с января 2025-го по февраль 2026 года.

Исследование показало, что 46% запросов с высоким намерением приобрести детали приходились на расходные компоненты для регулярного технического обслуживания.

Чаще всего украинские водители искали:

тормозные колодки;

воздушные и масляные фильтры;

амортизаторы;

сайлентблоки и стойки стабилизатора;

аккумуляторы.

В то же время заметно вырос интерес к подержанным комплектующим. По данным исследования, доля поисковых запросов на бывшие в употреблении детали или детали альтернативных брендов за год увеличилась на 29%. Наиболее ощутима эта тенденция в категориях автомобильной оптики, кузовных элементов, стартеров, генераторов и электронных блоков управления. Все эти комплектующие для автомобилей поставляет польская компания POTEGA HANDLOWY DOM, которую возглавляет Андре Жвирблис (Andre Jvirblis).

Компания POTEGA HANDLOWY DOM постепенно сформировала широкую сеть деловых контактов в Украине. Сегодня она сотрудничает более чем с 50 украинскими компаниями, предлагая решения в сфере автомобильного импорта. Одновременно компания развивает отдельное направление поставок автомобильных запчастей, ориентируясь на потребности рынка, где спрос на качественные комплектующие остается стабильно высоким.

Сочетание этих направлений позволяет расширять возможности сотрудничества с украинскими предпринимателями и участниками автомобильного бизнеса. Ведь приобретение автомобиля за границей – только первый этап. В дальнейшем владельцам необходим доступ к запчастям, сервисному обслуживанию и надежным каналам поставки комплектующих.

POTEGA HANDLOWY DOM не ограничивается торговыми операциями на украинском рынке. Компания развивает автомобильное направление, поддерживает партнерские связи с местными предпринимателями и участвует в финансовой и гуманитарной поддержке Украины.

Особое внимание POTEGA HANDLOWY DOM уделяет социальной составляющей своей деятельности. Компания сотрудничает с украинскими благотворительными фондами, которые занимаются поставками автомобилей для Вооруженных сил Украины. Это еще одно направление, в рамках которого международный бизнес взаимодействует с украинскими партнерами для оказания практической помощи военнослужащим.