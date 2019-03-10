Автомобиль с более чем 30 кг героина задержали на границе с Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На украинско-венгерской границе пограничники задержали автомобиль с 30 кг героина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Так, по данным пограничников, наркотики перевозил 35-летний гражданин Турции под задним сиденьем автомобиля Renault немецкой регистрации. Всего у него было найдено 59 брикетов с веществом.
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По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 кг 750 г героина. В управление СБУ в Закарпатской области направлено сообщение для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
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Сейчас гражданина Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержали.
Напомним, в прошлом году из незаконного оборота Нацполиция изъяла более 4 т наркотиков.