Торік з незаконного обігу Нацполіція вилучила понад 4 т наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У минулому році з незаконного обігу українські правоохоронці вилучено понад 4 т наркотиків. Про це повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, у 2018 році з незаконного обігу вилучено 4,3 т наркотичних засобів та психотропних речовин.
Нагадаємо, у минулому році ліквідували понад 30 міжнародних каналів постачання наркотиків.
Як повідомляв УНН, у Харкові лейтенант поліції та власник одного з нічних розважальних клубів організували мережу збуту наркотиків.
У Кривому Розі начальник конвою у одному з районних судів продавав наркотики затриманим.