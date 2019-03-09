В прошлом году из незаконного оборота Нацполиция изъяла более 4 т наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъяли более 4 т наркотиков. Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, в 2018 году из незаконного оборота было изъято 4,3 т наркотических средств и психотропных веществ.
Напомним, в прошлом году ликвидировали более 30 международных каналов поставки наркотиков.
Как сообщал УНН, в Харькове лейтенант полиции и владелец одного из ночных развлекательных клубов организовали сеть сбыта наркотиков.
В Кривом Роге начальник конвоя в одном из районных судов продавал наркотики задержанным.