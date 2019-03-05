Румунські прикордонники знайшли в автомобілі з України 84 кг героїну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Румунські прикордонники затримали автомобіль, в якому зловмисники намагалися провезти з України 84,3 кг героїну. Про це повідомляє румунський директорат з розслідування організованої злочинності та тероризму, передає УНН.
"У ході перевірки було встановлено, що автомобіль обладнаний схованкою, утвореним шляхом подвоєння частини шасі в зоні передніх сидінь автомобіля ... У спеціально розробленому відділенні було виявлено 167 упаковок, що містять 84,3 кг героїну", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що двоє громадян Нідерландів в'їхали на територію Румунії з Україною в автомобілі, зареєстрованому в Німеччині. Підозрюваних планують заарештувати на 30 діб.
Нагадаємо, біля кордону з Румунією з пострілами затримували контрабандистів.