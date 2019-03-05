Румынские пограничники нашли в автомобиле из Украины 84 кг героина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Румынские пограничники задержали автомобиль, в котором злоумышленники пытались провезти из Украины 84,3 кг героина. Об этом сообщает румынский директорат по расследованию организованной преступности и терроризма, передаёт УНН.
"В ходе проверки было установлено, что автомобиль оборудован тайником, образованным путем удвоения части шасси в зоне передних сидений автомобиля… В специально разработанном отделении было обнаружено 167 упаковок, содержащих 84,3 кг героина", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что двое граждан Нидерландов въехали на территорию Румынии из Украины в автомобиле, зарегистрированном в Германии. Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток.
Напомним, возле границы с Румынией с выстрелами задерживали контрабандистов.