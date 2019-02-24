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13:20 • 7886 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 123886 просмотра

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Контрабандисты прятали 15 тысяч пачек сигарет в концентрате руды в поезде

Контрабандисты прятали 15 тысяч пачек сигарет в концентрате руды в поезде

Киев  •  УНН

 • 10670 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В железнодорожном пункте пропуска "Павлово" при осмотре грузового поезда, следовавшего в Словакию, правоохранители обнаружили 15 тысяч пачек контрабандных сигарет, скрытых в окатыши концентрата руды. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Так, табачные изделия без акцизных марок было упаковано в полиэтиленовую пленку и помещен под рудой в трех вагонах поезда.

Еще в одном случае пограничники обнаружили контрабанду сигарет, скрытых в авто.

Направляясь в Словакию в частных делах через пункт пропуска "Ужгород", у гражданина Украины обнаружили 200 пачек сигарет. Их мужчина скрыл от контроля в порогах и под обшивкой крыльев автомобиля. Найти контрабанду правоохранителям помогла служебная собака, обученная на поиск табака.

В обоих случаях выявлены сигареты были изъяты. Скрытый в грузовом поезде табак оценили в 225 тысяч гривен, а закарпатец лишился и транспортного средства, и скрытых в нем сигарет на сумму более 84 тысячи гривен.

Как сообщал УНН, в пункте пропуска "Дольск" на Волыни гражданин России пытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы Украины.

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