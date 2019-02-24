Контрабандисти ховали 15 тисяч пачок цигарок в концентраті руди у поїзді

Так, тютюнові вироби без акцизних марок було упаковано у поліетиленову плівку та поміщено під рудою у трьох вагонах потяга.

Ще в одному випадку прикордонники виявили контрабанду сигарет, прихованих в авто.

Прямуючи до Словаччини у приватних справах через пункт пропуску “Ужгород”, у громадянина України виявили 200 пачок сигарет. Їх чоловік приховав від контролю у порогах і під обшивкою крил автівки. Відшукати контрабанду правоохоронцям допоміг службовий собака, навчений на пошук тютюну.

В обох випадках виявлені сигарети було вилучено. Прихований у вантажному потягу тютюн оцінили у 225 тисяч гривень, а закарпатець позбувся і транспортного засобу, і прихованих у ньому сигарет на суму понад 84 тисячі гривень.

Як повідомляв УНН, у пункті пропуску “Дольськ”, що на Волині громадянин Росії намагався підкупити співробітника Держприкордонслужби України.



