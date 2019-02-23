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Росіянин намагався підкупити прикордонників, щоб потрапити в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. У пункті пропуску «Дольськ», що на Волині громадянин Росії намагався підкупити співробітника Держприкордонслужби України. Військовослужбовець від хабаря відмовився, а правопорушнику доведеться відповідати згідно з українським законодавством, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Як повідомили у прес-службі, факт надання прикордоннику Луцького загону неправомірної вигоди задокументували співробітники Управління внутрішньої та власної безпеки “Північ” Держприкордонслужби та Нацполіції. Хабар пропонував громадянин Росії. Він прямував в Україну з Білорусі.

“Під час прикордонного контролю 34-річний іноземець не міг чітко пояснити з якою метою слідує в нашу державу. Тому аби уникнути зайвої для нього перевірки та „владнати“ питання про свій безперешкодний в’їзд в Україну росіянин запропонував військовослужбовцю прикордонної служби 90 доларів. Від неправомірних коштів прикордонник відмовився”, — йдеться у повідомленні.

Наразі відділом внутрішньої безпеки по Луцькому прикордонному загону направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак злочину, відповідальність за який передбачено ст. 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, росіянин у Латвії намагався дати поліцейському мільйон євро хабара.

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