Прикордонники пояснили, чому пропустили автомобіль з 84 кг героїну

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В українських прикордонників немає сканерів, які дозволяють побачити "нутрощі" автомобіля, що ускладнює виявлення контрабанди наркотиків. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив помічник голови ДПСУ, прес-секретар Олег Слободян, передає УНН.

“У нас багато затримується наркотиків, а те, що не затримали цього разу (автомобіль з 84 кг героїну — ред.), то основна причина, що цей автомобіль не проходив у нас по аналізу ризиків. Тому не було підстав сумніватися в тому, що в автомобілі є якісь приховані речі... По-друге, у нас, на жаль, немає сканерів, які дозволяють побачити "нутрощі" автомобіля без того, щоб розібрати його на запчастини”, — сказав Слободян.

За його словами, в колег з Румунії такі сканери є. Наразі прикордонники ведуть переговори з партнерами щодо закупівлі таких сканерів і загалом світова практика в принципі свідчить, що затримується на кордоні не більше 20-30% наркотиків, які рухаються з однієї країни в іншу.

Також Слободян розповів, що в роботі українських прикордонників міг відбутися збій.

“На разі говорити про службову зраду підстав немає”, — зазначив Слободян.

Нагадаємо, румунські прикордонники затримали автомобіль, в якому зловмисники намагалися провезти з України 84,3 кг героїну.

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