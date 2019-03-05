Пограничники объяснили, почему пропустили автомобиль с 84 кг героина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В украинских пограничников нет сканеров, которые позволяют увидеть "внутренности" автомобиля, что затрудняет выявление контрабанды наркотиков. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил помощник главы ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян, передает УНН.
"У нас много задерживается наркотиков, а то, что не задержали в этот раз (автомобиль с 84 кг героина - ред.), то основная причина, что этот автомобиль не проходил у нас по анализу рисков. Поэтому не было оснований сомневаться в том, что в автомобиле есть какие-то скрытые вещи ... Во-вторых, у нас, к сожалению, нет сканеров, которые позволяют увидеть "внутренности" автомобиля без того, чтобы разобрать его на запчасти", - сказал Слободян.
По его словам, у коллег из Румынии такие сканеры есть. Сейчас пограничники ведут переговоры с партнерами по закупке таких сканеров и вообще мировая практика в принципе свидетельствует, что задерживается на границе не более 20-30% наркотиков, которые движутся из одной страны в другую.
Также Слободян рассказал, что в работе украинских пограничников мог произойти сбой.
"На данный момент говорить о служебной измене оснований нет", - отметил Слободян.
Напомним, румынские пограничники задержали автомобиль, в котором злоумышленники пытались провезти из Украины 84,3 кг героина.