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Автомобіль з понад 30 кг героїну затримали на кордоні з Угорщиною

Автомобіль з понад 30 кг героїну затримали на кордоні з Угорщиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. На українсько-угорському кордоні прикордонники затримали автомобіль з понад 30 кг героїну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Так, за даними прикордонників, наркотики перевозив 35-річний громадянин Туреччини під заднім сидінням автомобіля Renault німецької реєстрації. Усього в нього було знайдено 59 брикетів з речовиною.

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За результатами експрес-аналізу встановлено, що у брикетах знаходилось 30 кг 750 г героїну. До управління СБУ в Закарпатській області направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

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Наразі громадянина Туреччини разом із вилученою речовиною та транспортним засобом затримано.

Нагадаємо, торік з незаконного обігу Нацполіція вилучила понад 4 т наркотиків

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