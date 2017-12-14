Автомобиль прокурора взорвался в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Днепре возле здания суда взорвалась машина прокурора. В прокуратуре Днепропетровской области факт взрыва подтвердили. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Днепропетровской области Александра Сараева.
"Сегодня у суда действительно произошел взрыв авто, которое принадлежит прокурору", - сказала Сараево.
В то же время, пресс-секретарь Днепропетровской прокуратуры в настоящее время не располагает информацией о том, из-за чего произошел взрыв этого автомобиля: или от внешнего фактора, или от самовозгорания.
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В ГУ ГСЧС в Днепропетровской области сообщили УНН, что сегодня поступило сообщение на "101" о том, что на улице Новоселовский в Днепре пылает автомобиль марки Мерседес Е220D.
"Прибывшие на место пожара, пожарные установили, что возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля. Полностью ликвидировали пожар в 14:49", - рассказали в ведомстве.
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В ГСЧНС Днепропетровской области также проинформировали, что огнем уничтожено моторный отсек, салон и багажник автомобиля, но никто не пострадал.