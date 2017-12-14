Автомобіль прокурора вибухнув у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Дніпрі біля будівлі суду вибухнула автівка прокурора. У прокуратурі Дніпропетровської області факт вибуху підтвердили. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Дніпропетровщини Олександра Сараєва.
“Сьогодні біля суду дійсно стався вибух авто, яке належить прокурору”, — сказала Сараєва.
Водночас, прес-секретар Дніпропетровської прокуратури на даний час не володіє інформацією про те, через що стався вибух цього автомобіля: чи від зовнішнього чинника, чи від самозаймання.
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У ГУ ДСНС у Дніпропетровській області УНН повідомили, що сьогодні надійшло повідомлення на “101” про те, що на вулиці Новоселівській у Дніпрі палає автомобіль марки Мерседес Е220D.
“Прибувши на місце пожежі, вогнеборці встановили, що загоряння виникло у моторному відсіку автомобіля. Повністю ліквідували пожежу о 14:49”, — розповіли у відомстві.
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У ДСНС Дніпропетровщини також поінформували, що вогнем знищено моторний відсік, салон та багажник автомобіля, але ніхто не постраждав.