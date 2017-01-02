Автомобиль горел в Жашкове

Во время стоянки возникло возгорание автомобиля ВАЗ-2101. Сообщение о возгорании в Службу спасения "101" поступило от жителей дома на улице Ляшенко. В течение 20 минут пожар был ликвидирован силами дежурного караула пожарно-спасательной части жашковского гарнизона.

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В результате пожара огнем уничтожен салон автомобиля. Наиболее вероятной причиной пожара является поджог.