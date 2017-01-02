Автомобіль горів у Жашкові
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 2 січня. УНН. У місті Жашків сталася пожежа легкового автомобіля. Про це УНН-Центр повідомили у ДСНС Черкаської області.
Під час стоянки виникло загорання автомобіля ВАЗ-2101. Повідомлення про займання до Служби порятунку “101” надійшло від мешканців будинку на вулиці Ляшенка. Впродовж 20 хвилин пожежу було ліквідовано силами чергового караулу пожежно-рятувальної частини жашківського гарнізону.
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У результаті пожежі вогнем знищено салон автомобіля. Найбільш вірогідною причиною пожежі є підпал.