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Автокефалия УПЦ должна быть оформлена в ближайшее время - Порошенко

Автокефалия УПЦ должна быть оформлена в ближайшее время - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 9382 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Автокефалия единой Украинской православной церкви должна быть юридически и канонически оформлена в ближайшее время. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по чествованию жертв Голодомора 1932-1933 годов в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора", передает корреспондент УНН.

"Ожидаем, что в ближайшее время окончательно юридически и канонически будет оформлена автокефалия", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.

На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию про определенную дату Объединительного собора.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Украинские Национальные Новости

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