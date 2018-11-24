Автокефалія УПЦ має бути оформлена найближчим часом - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Автокефалія єдиної Української православної церкви має бути юридично і канонічно оформлена найближчим часом. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час заходів з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років в Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору”, передає кореспондент УНН.
“Очікуємо, що найближчим часом остаточно юридично і канонічно буде оформлена автокефалія”, — наголосив Президент.
Як повідомляв УНН, головний секретаріат Синоду Вселенського патріархату раніше повідомив, що Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.
Нагадаємо, минулого тижня колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.
Пізніше речник Київської патріархії Євстратій Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.