Автокефалія УПЦ має бути оформлена найближчим часом - Порошенко

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Автокефалія єдиної Української православної церкви має бути юридично і канонічно оформлена найближчим часом. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час заходів з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років в Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору”, передає кореспондент УНН.