Автогражданка: украинцы потратили более 4,5 млрд грн в первом квартале 2025

С начала 2025 года украинцы потратили на автогражданку более 4,5 млрд гривен. Об этом сообщила в Telegram Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", передает УНН.

Детали

В первом квартале 2025 года украинские автовладельцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Это на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



В то же время общая сумма страховых платежей по договорам ОСГПО превысила 4,5 млрд гривен, что на 114,81% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако средний размер страховой премии вырос до 2975,4 гривен, что на 135,61% больше, чем в прошлом году.

Подобная динамика объясняется переходом рынка ОСГПО к механизму свободного ценообразования. Лидерами по количеству заключенных договоров ОСГПО стали:

СК «ОРАНТА» — 267746 договоров;

СК «ТАС» — 260009 договоров;

СК «КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» — 194755 договоров.

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