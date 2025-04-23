Автогражданка: украинцы потратили более 4,5 млрд грн в первом квартале 2025
Киев • УНН
С начала 2025 года украинцы потратили на автогражданку более 4,5 млрд гривен, заключив более 1,5 млн договоров. Средний размер страховой премии вырос на 135,61%.
С начала 2025 года украинцы потратили на автогражданку более 4,5 млрд гривен. Об этом сообщила в Telegram Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", передает УНН.
Детали
В первом квартале 2025 года украинские автовладельцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Это на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В то же время общая сумма страховых платежей по договорам ОСГПО превысила 4,5 млрд гривен, что на 114,81% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако средний размер страховой премии вырос до 2975,4 гривен, что на 135,61% больше, чем в прошлом году.
Подобная динамика объясняется переходом рынка ОСГПО к механизму свободного ценообразования. Лидерами по количеству заключенных договоров ОСГПО стали:
- СК «ОРАНТА» — 267746 договоров;
- СК «ТАС» — 260009 договоров;
- СК «КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» — 194755
договоров.
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