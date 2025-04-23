Автоцивілка: українці витратили понад 4,5 млрд грн у першому кварталі 2025

З початку 2025 року українці витратили на автоцивілку понад 4,5 млрд гривень. Про це повідомила в Telegram Асоціація автовиробників України "Укравтопром", передає УНН.

Деталі

У першому кварталі 2025 року українські автовласники уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Це на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Водночас загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ перевищила 4,5 млрд гривень, що на 114,81% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Однак середній розмір страхової премії зріс до 2975,4 гривень, що на 135,61% більше, ніж торік.

Подібна динаміка пояснюється переходом ринку ОСЦПВ до механізму вільного ціноутворення. Лідерами за кількістю укладених договорів ОСЦПВ стали:

СК «ОРАНТА» — 267746 договорів;

СК «ТАС» — 260009 договорів;

СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» — 194755 договорів.

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