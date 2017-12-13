Автогаз может прибавить в цене еще 30 копеек - прогноз

По словам эксперта, подорожание топлива на границе провоцируют спекулятивные процессы.

"Стоимость соответствующего ресурса (автогаза - ред.) на границе выросла, поэтому и цены растут. А у нас три четверти сжиженного нефтяного газа завозится. Однако, это касается не только сжиженного нефтяного газа, но и других нефтепродуктов, тенденции здесь одинаковы: выросла цена на границе - растет и стоимость в рознице. Причем рост вызван, к сожалению, спекулятивными процессами на мировом рынке нефти", - сказал он.

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Г.Рябцев уточнил, что изменения котировок цен на сжиженный газ ожидаются незначительные.

"На бензин и сжиженный мы еще в среднем можем увидеть плюс 30 копеек", - добавил эксперт.

Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и дизтоплива в рознице составил около 5%. Сегодня А-95 стоит около 30 грн за литр и, согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.

АМКУ тем временем начал расследование причин подорожания топлива на украинских АЗС. Эксперты по этому поводу отмечают, что цены выросли по объективным причинам и искать заговор между операторами здесь неуместно.