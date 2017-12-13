Автогаз может прибавить в цене еще 30 копеек - прогноз

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94042 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101124 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101509 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115114 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 102899 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Колебания цен на автогаз обусловлено его подорожанием на границе. Об этом в комментарии УНН сообщил эксперт, директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, подорожание топлива на границе провоцируют спекулятивные процессы.

"Стоимость соответствующего ресурса (автогаза - ред.) на границе выросла, поэтому и цены растут. А у нас три четверти сжиженного нефтяного газа завозится. Однако, это касается не только сжиженного нефтяного газа, но и других нефтепродуктов, тенденции здесь одинаковы: выросла цена на границе - растет и стоимость в рознице. Причем рост вызван, к сожалению, спекулятивными процессами на мировом рынке нефти", - сказал он.

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Г.Рябцев уточнил, что изменения котировок цен на сжиженный газ ожидаются незначительные.

"На бензин и сжиженный мы еще в среднем можем увидеть плюс 30 копеек", - добавил эксперт.

Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и дизтоплива в рознице составил около 5%. Сегодня А-95 стоит около 30 грн за литр и, согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.

АМКУ тем временем начал расследование причин подорожания топлива на украинских АЗС. Эксперты по этому поводу отмечают, что цены выросли по объективным причинам и искать заговор между операторами здесь неуместно.

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