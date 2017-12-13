Автогаз може додати в ціні ще 30 копійок - прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Коливання цін на автогаз зумовлене його подорожчанням на кордоні. Про це у коментарі УНН повідомив експерт, директор спецпроектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.
За словами експерта, здорожчання палива на кордоні провокують спекулятивні процеси.
"Вартість відповідного ресурсу (автогазу - ред.) на кордоні зросла, тому і ціни ростуть. А у нас три чверті скрапленого нафтового газу завозиться. Проте, це стосується не лише скрапленого нафтового газу, але й інших нафтопродуктів, тенденції тут однакові: зросла ціна на кордоні - то зростає і вартість у роздрібі. При чому зростання спричинено, на жаль, спекулятивними процесами на світовому ринку нафти", - сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українським водіям подобається заправлятися без касира
Г.Рябцев уточнив, що зміни котирувань цін на скраплений газ очікуються незначні.
"На бензин і скраплений ми ще в середньому можемо побачити плюс 30 копійок", - додав експерт.
Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі становило близько 5%. Сьогодні А-95 коштує близько 30 грн за літр і, згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.
АМКУ тим часом розпочав розслідування причин подорожчання палива на українських АЗС. Експерти з цього приводу зазначають, що ціни виросли з об'єктивних причин і шукати змову між операторами тут недоречно.