Автобус столкнулся с грузовиком в РФ, 17 пострадавших

"В Северском районе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса на автодороге А-146. По предварительным данным, пострадали 17 человек", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Напомним, в начале июня в России при ДТП с автобусом пострадали 15 человек.

Также напомним, на прошлой неделе 11 человек пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья.