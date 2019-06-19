Автобус столкнулся с грузовиком в РФ, 17 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Краснодарском крае РФ автобус столкнулся з грузовиком, 17 человек пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"В Северском районе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса на автодороге А-146. По предварительным данным, пострадали 17 человек", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Напомним, в начале июня в России при ДТП с автобусом пострадали 15 человек.
Также напомним, на прошлой неделе 11 человек пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья.