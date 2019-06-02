В России при ДТП с автобусом пострадали 15 человек

Как отмечается, об аварии на 1049-м км трассы М4 "Дон" в Аксайском районе поступило в 13:30 по московскому времени (13:30 по киевскому времени - ред.). Автобус врезался в грузовик на переходе, а затем столкнулся с еще двумя автомобилями.

"По оперативным данным, в результате ДТП с участием рейсового автобуса Ростов - Новочеркасск пострадали 15 человек. Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, от госпитализации они отказались. 11 пострадавших доставлены в лечебные учреждения области, трое из них - дети", - говорится в сообщении.

В свою очередь, директор ООО "Новочеркасские пассажирские перевозки" Константин Прилепа сообщил, что автобус, попавший в ДТП, был исправен.

"Предрейсовый осмотр автобус проходил, все было исправно, водитель - трезв, прошел медицинский контроль", - отметил Прилепа.

Напомним, два участника всероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП в Краснодарском крае.