У Росії в аварії загинули два коміка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Два учасники всеросійського комедійного проекту Stand Up Денис Маловічко і Олена Зуєва загинули в ДТП в Краснодарському краї. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова засновника об'єднання стендап-коміків по Краснодарському краю Леоніда Кулакова, передає УНН.
"Денис Маловічко і Олена Зуєва їхали на виступ на Bla-bla-car (сервіс з перевезення пасажирів), сталася аварія. Вони їхали на робочу вечірку в Краснодар, повинні були виступати в декількох місцях. Вони були учасниками Майкопського стендап-клубу", - сказав Кулаков.
Він додав, що у Дениса Маловичко залишилися дружина і двоє дітей, Олена Зуєва була в розлученні, дітей у неї не було.
Нагадаємо, прокуратура передала до суду справу про ДТП, в якому загинув чемпіон з мотокросу.