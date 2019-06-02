У Росії при ДТП з автобусом постраждали 15 осіб

КИЇВ. 2 червня. УНН. У Росії автобус в Аксайському районі Ростовської області врізався у вантажівку, а потім зіткнувся ще з двома автомобілями. У результаті постраждало 15 людей, з них 11 осіб було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.