У Росії при ДТП з автобусом постраждали 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Росії автобус в Аксайському районі Ростовської області врізався у вантажівку, а потім зіткнувся ще з двома автомобілями. У результаті постраждало 15 людей, з них 11 осіб було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Як зазначається, про аварію на 1049-му км траси М4 "Дон" в Аксайському районі надійшло о 13:30 за московським часом (13:30 за київським часом - ред.) . Автобус врізався у вантажівку на переході, а потім зіткнувся із ще двома автомобілями.
"За оперативними даними, в результаті ДТП за участю рейсового автобуса Ростов - Новочеркаськ постраждали 15 осіб. Чотирьом постраждалим допомога надана амбулаторно, від госпіталізації вони відмовилися. 11 постраждалих доставлені в лікувальні установи області, троє з них - діти", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, директор ТОВ "Новочеркаські пасажирські перевезення" Костянтин Прилепа повідомив, що автобус, який потрапив у ДТП, був справний.
"Передрейсовий огляд автобус проходив, все було справно, водій - тверезий, пройшов медичний контроль", - зазначив Прилепа.
Нагадаємо, два учасники всеросійського комедійного проекту Stand Up Денис Маловічко та Олена Зуєва загинули в ДТП у Краснодарському краї.