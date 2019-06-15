Туристы попали в ДТП в Турции, 11 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Одиннадцать человек пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на турецкий портал Haberler.
Как указано, ДТП произошло в районе Кумлуджи на средиземноморском побережье Турции.
Небольшой автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего и получили ранения 11 человек, среди которых 7 туристов из России и Узбекистана.
Пострадавших госпитализировали.
Правоохранителями начато расследование.
Напомним, в Турции автобус попал в ДТП, пострадали дети.