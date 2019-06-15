Туристи потрапили у ДТП в Туреччині, 11 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Одинадцять осіб постраждали в ДТП у турецькій провінції Анталья. Про це УНН повідомляє з посиланням на турецький портал Haberler.
Як зазначено, ДТП сталася в районі Кумлуджі на середземноморському узбережжі Туреччини.
Невеликий автобус зіткнувся з автомобілем, в результаті чого і отримали поранення 11 осіб, серед яких 7 туристів з Росії та Узбекистану.
Постраждалих госпіталізували.
Правоохоронцями розпочато розслідування.
Нагадаємо, в Туреччині автобус потрапив в ДТП, постраждали діти.