Автобус зіткнувся з вантажівкою у РФ, 17 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Краснодарському краї РФ автобус зіткнувся з вантажівкою, 17 людей постраждали. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"У Сіверському районі сталася ДТП за участю вантажівки і автобуса на автодорозі А-146. За попередніми даними, постраждали 17 осіб", - повідомили в прес-службі МНС РФ.
Нагадаємо, на початку червня в Росії у ДТП з автобусом постраждали 15 осіб.
Також нагадаємо, минулого тижня 11 людей постраждали в ДТП у турецькій провінції Анталія.