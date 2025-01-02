Автобус с российскими туристами в Таиланде попал в ДТП: 27 россиян пострадали
Киев • УНН
В Паттайе туристический автобус с 37 пассажирами протаранил внедорожник и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП 27 российских туристов получили травмы и нуждались в медицинской помощи.
Туристический автобус с российскими туристами протаранил внедорожник в Таиланде и врезался в бетонное ограждение. 27 россиян получили травмы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Как пишут росСМИ, туристический автобус, в котором находилось 37 человек, большинство из которых россияне, протаранил внедорожник на въезде в город Паттая, после чего врезался в бетонное ограждение. Отмечается, что 27 россиян получили травмы, им понадобилась медицинская помощь.
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