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Автобус с российскими туристами в Таиланде попал в ДТП: 27 россиян пострадали

Автобус с российскими туристами в Таиланде попал в ДТП: 27 россиян пострадали

Киев  •  УНН

 • 2530 просмотра

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В Паттайе туристический автобус с 37 пассажирами протаранил внедорожник и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП 27 российских туристов получили травмы и нуждались в медицинской помощи.

Туристический автобус с российскими туристами протаранил внедорожник в Таиланде и врезался в бетонное ограждение. 27 россиян получили травмы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Как пишут росСМИ, туристический автобус, в котором находилось 37 человек, большинство из которых россияне, протаранил внедорожник на въезде в город Паттая, после чего врезался в бетонное ограждение. Отмечается, что 27 россиян получили травмы, им понадобилась медицинская помощь.

Напомним,

В Киевской области на железнодорожном переезде в Глевахе электропоезд сообщением Киев-Варшава сбил 22-летнего парня, он погиб на месте, полиция начала расследование. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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