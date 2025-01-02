Автобус з російськими туристами в Таїланді потрапив в ДТП: 27 росіян постраждало

Туристичний автобус із російськими туристами протаранив позашляхових у Таїланді та врізався в бетонну огорожу. 27 росіяни отримали травми. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як пишуть росЗМІ, туристичний автобус, в якому знаходилося 37 чоловік, більшість з яких росіяни, протаранив позашляхових на в’їзді у місто Паттая, після чого врізався в бетонну огорожу. Зазначається, що 27 росіян отримали травми, їм знадобилася медична допомога.

Нагадаємо

У Київській області на залізничному переїзді у Глевасі електропотяг сполученням Київ-Варшава збив 22-річного хлопця, він загинув на місці, поліція розпочала розслідування.