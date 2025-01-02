Автобус з російськими туристами в Таїланді потрапив в ДТП: 27 росіян постраждало
Київ • УНН
У Паттаї туристичний автобус з 37 пасажирами протаранив позашляховик та врізався в бетонну огорожу. Внаслідок ДТП 27 російських туристів отримали травми та потребували медичної допомоги.
Туристичний автобус із російськими туристами протаранив позашляхових у Таїланді та врізався в бетонну огорожу. 27 росіяни отримали травми. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Як пишуть росЗМІ, туристичний автобус, в якому знаходилося 37 чоловік, більшість з яких росіяни, протаранив позашляхових на в’їзді у місто Паттая, після чого врізався в бетонну огорожу. Зазначається, що 27 росіян отримали травми, їм знадобилася медична допомога.
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