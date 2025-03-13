Автобус "Одесса-Кишинев" столкнулся с трактором в Молдове: детали
Киев • УНН
На трассе R-30 автобус, следовавший по маршруту "Одесса-Кишинев", столкнулся с трактором. В автобусе было 27 пассажиров, к счастью, никто не погиб, водители трезвы.
В Молдове произошло ДТП с участием автобуса "Одесса-Кишинев", жертв нет, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
Авария произошла на трассе R-30 в районе Штефан-Водэ.
По данным полиции, междугородний автобус с 27 пассажирами столкнулся с трактором. Погибших нет. Тесты на алкоголь у обоих водителей оказались отрицательными.
На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители оформляют документы по факту аварии и оказывают помощь пассажирам.
Отметим, в полиции не указали, о каком рейсе идет речь, но судя по опубликованным фото, речь идет о маршруте Одесса-Кишинев.