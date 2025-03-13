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Автобус "Одесса-Кишинев" столкнулся с трактором в Молдове: детали

Киев • УНН

 • 16052 просмотра

На трассе R-30 автобус, следовавший по маршруту "Одесса-Кишинев", столкнулся с трактором. В автобусе было 27 пассажиров, к счастью, никто не погиб, водители трезвы.

Автобус "Одесса-Кишинев" столкнулся с трактором в Молдове: детали

В Молдове произошло ДТП с участием автобуса "Одесса-Кишинев", жертв нет, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

Авария произошла на трассе R-30 в районе Штефан-Водэ.

По данным полиции, междугородний автобус с 27 пассажирами столкнулся с трактором. Погибших нет. Тесты на алкоголь у обоих водителей оказались отрицательными.

На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители оформляют документы по факту аварии и оказывают помощь пассажирам.

Отметим, в полиции не указали, о каком рейсе идет речь, но судя по опубликованным фото, речь идет о маршруте Одесса-Кишинев.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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