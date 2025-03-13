Автобус "Одеса-Кишинів" зіткнувся з трактором у Молдові: деталі

У Молдові сталась ДТП за участі автобусу "Одеса-Кишинів", жертв немає, передає УНН із посиланням на NewsMaker.

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Аварія сталась на трасі R-30 у районі Штефан-Воде.

За даними поліції, міжміський автобус з 27 пасажирами зіткнувся з трактором. Загиблих немає. Тести на алкоголь у обох водіїв виявились негативними.

На місці події працюють поліцейські. Правоохоронці оформлюють документи за фактом аварії та надають допомогу пасажирам.

Зазначимо, у поліції не вказали, про який рейс йдеться, але судячи з опублікованих фото йдеться про маршрут Одеса-Кишинів.