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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Автобус "Одеса-Кишинів" зіткнувся з трактором у Молдові: деталі

Київ • УНН

 • 16965 перегляди

На трасі R-30 автобус, що прямував за маршрутом "Одеса-Кишинів", зіткнувся з трактором. В автобусі було 27 пасажирів, на щастя, ніхто не загинув, водії тверезі.

Автобус "Одеса-Кишинів" зіткнувся з трактором у Молдові: деталі

У Молдові сталась ДТП за участі автобусу "Одеса-Кишинів", жертв немає, передає УНН із посиланням на NewsMaker.

Деталі

Аварія сталась на трасі R-30 у районі Штефан-Воде.

За даними поліції, міжміський автобус з 27 пасажирами зіткнувся з трактором. Загиблих немає. Тести на алкоголь у обох водіїв виявились негативними.

На місці події працюють поліцейські. Правоохоронці оформлюють документи за фактом аварії та надають допомогу пасажирам.

Зазначимо, у поліції не вказали, про який рейс йдеться, але судячи з опублікованих фото йдеться про маршрут Одеса-Кишинів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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