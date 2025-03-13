Автобус "Одеса-Кишинів" зіткнувся з трактором у Молдові: деталі
Київ • УНН
На трасі R-30 автобус, що прямував за маршрутом "Одеса-Кишинів", зіткнувся з трактором. В автобусі було 27 пасажирів, на щастя, ніхто не загинув, водії тверезі.
У Молдові сталась ДТП за участі автобусу "Одеса-Кишинів", жертв немає, передає УНН із посиланням на NewsMaker.
Деталі
Аварія сталась на трасі R-30 у районі Штефан-Воде.
За даними поліції, міжміський автобус з 27 пасажирами зіткнувся з трактором. Загиблих немає. Тести на алкоголь у обох водіїв виявились негативними.
На місці події працюють поліцейські. Правоохоронці оформлюють документи за фактом аварії та надають допомогу пасажирам.
Зазначимо, у поліції не вказали, про який рейс йдеться, але судячи з опублікованих фото йдеться про маршрут Одеса-Кишинів.