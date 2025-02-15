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Автобус Киев-Кишинев попал в ДТП в Молдове: что известно о пострадавших

Киев  •  УНН

 • 1563 просмотра

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На трассе R-14 в Молдове перевернулся автобус с 68 пассажирами, который направлялся из Киева в Кишинев. 16 человек госпитализированы, остальные пассажиры в безопасности.

Утром 15 февраля на трассе R-14 в Молдове произошла авария, в результате которой пострадали 16 человек. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.

Детали

Согласно предварительной информации, во Флорештском районе вблизи села Чирипкеу водитель автобуса, который осуществлял рейс Киев-Кишинев и перевозил 68 пассажиров, не смог контролировать транспортное средство на скользкой дороге. Автобус перевернулся и ударился о дерево.

В результате ДТП 16 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы Флорешт и Сороки. 35-летний водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Остальные пассажиры не получили серьезных повреждений и были безопасно размещены в помещении местного Инспектората полиции. 

Сейчас полиция проводит расследование причин аварии.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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