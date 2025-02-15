Автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові: що відомо про постраждалих

Уранці 15 лютого на трасі R-14 в Молдові сталася аварія, внаслідок якої постраждали 16 осіб. Про це повідомляє NewsMaker, передає УНН.

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Згідно з попередньою інформацією, у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу водій автобуса, який здійснював рейс Київ–Кишинів та перевозив 68 пасажирів, не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та вдарився об дерево.

У результаті ДТП 16 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. 35-річний водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Решта пасажирів не зазнали серйозних пошкоджень і були безпечно розміщені в приміщенні місцевого Інспекторату поліції.

Наразі поліція проводить розслідування причин аварії.

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