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15 березня, 19:03 • 118758 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177210 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143995 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135976 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115800 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107158 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102654 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові: що відомо про постраждалих

Автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові: що відомо про постраждалих

Київ • УНН

 • 55947 перегляди

На трасі R-14 в Молдові перекинувся автобус з 68 пасажирами, який прямував з Києва до Кишинева. 16 осіб госпіталізовано, решта пасажирів у безпеці.

Уранці 15 лютого на трасі R-14 в Молдові сталася аварія, внаслідок якої постраждали 16 осіб. Про це повідомляє NewsMaker, передає УНН.

Деталі

Згідно з попередньою інформацією, у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу водій автобуса, який здійснював рейс Київ–Кишинів та перевозив 68 пасажирів, не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та вдарився об дерево.

У результаті ДТП 16 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. 35-річний водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Решта пасажирів не зазнали серйозних пошкоджень і були безпечно розміщені в приміщенні місцевого Інспекторату поліції. 

Наразі поліція проводить розслідування причин аварії.

Автобус з 50 українцями потрапив в аварію у Румунії: постраждали 9 громадян22.06.24, 12:55 • 30987 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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