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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Автобус з 50 українцями потрапив в аварію у Румунії: постраждали 9 громадян

Київ • УНН

 • 30993 перегляди

22 червня автобус, що перевозив 50 громадян України, потрапив в аварію в Румунії, в результаті чого 9 громадян отримали незначні травми, яким була надана консульська допомога, перш ніж продовжити свою подорож на іншому транспортному засобі.

Автобус з 50 українцями потрапив в аварію у Румунії: постраждали 9 громадян

Автобус, що перевозив 50 громадян України, потрапив у ДТП у Румунії, у результаті чого 9 громадян отримали незначні травми, наразі усі продовжили свою подорож на іншому транспортному засобі, повідомили в МЗС України у коментарі "Суспільному", пише УНН.

Деталі

"Вранці 22 червня автобус, в якому перебувало 50 громадян України, потрапив у ДТП на території Румунії. 9 громадян України отримали незначні травми", - повідомили у МЗС.

Постраждалим громадянам України, як повідомляється, була надана консульська допомога.

"Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі", - вказали у МЗС.

У Румунії потрапив у ДТП автобус з 57 українцями, більшість з яких - неповнолітні: є постраждалі17.06.24, 10:57 • 21645 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
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