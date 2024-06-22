Автобус с 50 украинцами попал в аварию в Румынии: пострадали 9 граждан

Автобус, перевозивший 50 граждан Украины, попал в ДТП в Румынии, в результате чего 9 граждан получили незначительные травмы, сейчас все продолжили свое путешествие на другом транспортном средстве, сообщили в МИД Украины в комментарии "Суспільному", пишет УНН.

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"Утром 22 июня автобус, в котором находилось 50 граждан Украины, попал в ДТП на территории Румынии. 9 граждан Украины получили незначительные травмы", - сообщили в МИД.

Пострадавшим гражданам Украины, как сообщается, была оказана консульская помощь.

"Сейчас все граждане продолжили путешествие на другом транспортном средстве", - указали в МИД.

В Румынии попал в ДТП автобус с 57 украинцами, большинство из которых - несовершеннолетние: есть пострадавшие