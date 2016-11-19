Автобус с автомобилем столкнулись на Львовщине, погибли два человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В результате ДТП между маршрутным автобусом и легковым автомобилем в городе Бобрка, что во Львовской области, погибли два человека. Оба погибших на момент столкновения были в легковушке. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, сообщает УНН.
"Столкнулся легковой Citroen и рейсовый автобус сообщением " Львов-Ходоров ". На момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров, в легковом авто - четверо. В результате ДТП погибли два человека, которые были в Citroen. По предварительной информации, причина авария в том, что легковушка выехала на встречную полосу ", - отметили в полиции.
В то же время очевидцы аварии сообщили в соцсети, что водитель автобуса получил легкую травму головы. По их словам, легковой автомобиль начало крутить на мосту.
"Маршрутка ехала из Ходорова, а легковая со Львова. Легковую начало крутить на мосту, и маршрутка въехала в бок. В маршрутке только водитель получил легкую травму головы, пассажиры все цели ", - написали в соцсети.