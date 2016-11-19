Автобус із легковиком зіткнулись на Львівщині, загинуло двоє людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Внаслідок ДТП між маршрутним автобусом та легковим автомобілем у місті Бібрка, що на Львівщині, загинуло дві людини. Обоє загиблих на момент зіткнення були у легковику. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, повідомляє УНН
“Зіткнувся легковик Citroen та рейсовий автобус сполученням „Львів-Ходорів“. На момент аварії у автобусі було 10 пасажирів, у легковому авто — четверо. Внаслідок ДТП загинуло дві людини, які були у Citroen. За попередньою інформацією, причина аварія у тому, що легковик виїхав на зустрічну смугу”, — зазначили у поліції.
У той же час очевидці аварії повідомили у соцмережі, що водій автобусу отримав легку травму голови. За їх словами, легковий автомобіль почало крутити на мості.
“Маршрутка їхала з Ходорова, а легкова з Львова. Легкову почало крутити на мості, і маршрутка заїхала в бік. В маршрутці тільки водій отримав легку травму голови, пасажири всі цілі”, — написали у соцмережі.