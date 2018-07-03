Австрия выступила за углубление диалога с Россией

Говоря об отношениях с Россией, Курц заметил, что Вена хочет "внести свой вклад в укрепление каналов для диалога с Россией".

"Мир на континенте может существовать только с Россией, а не против нее", - заявил он.

С 1 июля Австрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится следующие полгода.



В статье также отмечается, что сейчас международный порядок меняется, поскольку существует "непредсказуемая администрация США, которая ставит под сомнение международные соглашения". Европа должна быть сильной и оставаться вместе с теми, кто поддерживает европейские ценности.



"Во многих сферах мы (ЕС) стали слишком бюрократическими, слишком дорогими и слишком медленными, чтобы выжить экономически в нашем глобализованном мире", - отметил Себастьян Курц добавив, что это вызывает беспокойство относительно будущего ЕС.



Как сообщал УНН, диалог с Российской Федерацией должен продолжаться, в том числе это касается спорных вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью газете Die Saarbrücker Zeitung.